Park halindeki araçtan dumanlar yükselmeye başladı

17.08.2019 11:42

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeki otomobil bir anda alev aldı.

Olay, Açma Mahalle TOKİ sitesi içerisinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde bulunan T.Ş.'ye ait 14 DE 598 plakalı otomobilin bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine yangın tüpüyle kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü. Aracın motor kısmında hasar meydana geldi. - DÜZCE

Kaynak: İHA