Park halindeki araçtan 25 bin TL'lik parça çalan şüpheli yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde park halindeki araçtan yaklaşık 25 bin TL değerindeki parçayı çalan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, park halindeki aracının motor kısmından parça çalındı. Olayı fark eden araç sahibi O.B. (18) durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, yaklaşık 25 bin TL değerindeki parçayı çalan şüphelinin S.D. (22) olduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan S.D. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı