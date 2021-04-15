Park halindeki araçta 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi
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Park halindeki araçta 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki araçta 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 51 kilo 561 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İpekyolu ilçesinde tespiti yapılan ikamet ve bahçesinde bulunan araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik madde arama köpeği Bozo ile birlikte yapılan detaylı aramada; 100 paket halinde toplam 51 Kilo 561 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak A.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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