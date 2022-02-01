MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - - Park halindeki araçların lastiklerini patlatıp kaportalarını çizdi

Cep telefonu ve güvenlik kameralarına yakalandı, gözaltına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 otomobile ait 12 lastiği bıçaklayarak patlatan ve kaportalarını çizen şüpheli yakalandı. Şüpheli, suçlamaları kabul etmezken, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

24 Ocak Pazartesi günü 21.00-23.00 saatleri arasında Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesi ve Çağlayan Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü yakınlarında park halinde bulunan 6 aracın 12 tane lastiği bıçakla kesilerek patlatıldı, bazı araçların boyası da çizilerek zarar gördü. Olay anını evinin balkonunda olan bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Olayın ardından şüphelinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Karakoluna bağlı Suç Araştırma Birimi, bölgedeki güvenlik kameralarından yola çıkarak olayın şüphelisini belirledi. Olayı gerçekleştirdiği belirlenen G.P. isimli şüpheli 2 gün sonra yakalandı. Şelale Polis Karakoluna getirilen şüpheli suçlamaları kabul etmezken, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda hakkında yapılan adli işlemin ardından serbest bırakıldı.