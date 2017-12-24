Samsun'da park halindeki araçların lastiklerini kestiler.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halindeki 55 LK 892 plakalı otomobilin sol ön ve arka lastiklerini, aynı yerde 55 DB 092 plakalı kapalı kasa kamyonetin ise sağ ön lastiğini kestiler. Araç sahipleri polise şikayette bulundular. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN