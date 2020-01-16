Park halindeki araçları soydu, kameralara yakalandı
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Park halindeki araçları soydu, kameralara yakalandı

Gaziantep'te park halindeki 6 aracın camını kırarak araç içerisinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı.

16.01.2020 11:55 | Son Güncelleme: 16.01.2020 11:56
Park halindeki araçları soydu, kameralara yakalandı

'te park halindeki 6 aracın camını kırarak araç içerisinden hırsızlık yapan şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın, bir aracın camını kırarak hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçesinde 10 Ocak 2020 Cuma günü meydana gelen 6 farklı otodan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olan ve benzer suçlardan kaydı olan şahıs yakalandı. Şüpheli şahsın, park halindeki bir aracın sol arka kapı camını kırarak araç içerisinden hırsızlık yapma anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yakalanarak adli makamlara sevk edilen şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Park halindeki araçları soydu, kameralara yakalandı
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