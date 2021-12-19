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Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde gece park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Cide ilçesi Kasaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçlar bilinmeyen bir sebeple kurşunlandı. İki araca ve bir apartmana isabet eden kurşunlar sebebiyle maddi hasar meydana geldi. Olayın ardından polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada kurşunlama olayını H.K., Ö.S. ve M.D. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Zanlılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

Park halindeki araçları kurşunlayan 3 kişi yakalandı

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