Park Halindeki Araçlardan Hırsızlık Yapan 2 Kişi Yakalandı

Samsun'da park halindeki araçlardan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 genç, polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobillerin camlarını keserle kırarak oto teybi çaldıkları iddia edilen Umut A. ve Kamil O., polis tarafından yakalandı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Umut A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, Kamil O. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN