Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı çalışanlara büyük korku yaşattı
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Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı çalışanlara büyük korku yaşattı

Park halindeki araçlara çarpıp kaçtı çalışanlara büyük korku yaşattı
30.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:31

Antalya'da otomobiliyle sanayi sitesi park halindeki otomobile çarpan sürücü, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Antalya'da otomobiliyle sanayi sitesi park halindeki otomobile çarpan sürücü, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Kazanın ardından olay yerinden otomobille kaçan araç sürücüsünün daha sonra gelerek çarptığı araçları yaptıracağını beyan etmesi üzerine olay tatlıya bağlandı. İşyerlerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücüsü belirlenemeyen otomobil, aşırı hızla gelip araçlara çarptıktan sonra vatandaşların arasından hızla uzaklaşıyor.

Kaza, Manavgat Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü belirlenemeyen 07 LBF 18 plakalı otomobil, aşırı hızlı bir şekilde sokak üzerinde tamir atölyesi önünde tamir için bekleyen otomobile çarptı. Çarptıktan sonra bir süre duraklayan otomobil, işyerlerinden gelen vatandaşların arasından hızla geçerek uzaklaştı. Otomobilin çarptığı otomobil, savrularak yanında bulunan araca da zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, kaza yerinde kimsenin şikayeti olmadığı için olay yerinden ayrıldı. Trafik ekiplerinin olay yerinden ayrılmasının ardından olay yerine geri dönen otomobil sürücüsü çarptığı aracın masraflarını çekeceğini söyleyerek işi tatlıya bağladı.

Diğer taraftan, kaza anı ve öncesi işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. 07 LBF 18 plakalı otomobil 2002 sokaktan 2007 sokak istikametine aşırı hızlı bir şekilde seyrettiği, bir ara aracın zikzaklar çizdiği, park halindeki araca çarptığı ve kaçtığı gözlendi. Çarpmanın ardından bir işyerinden koşarak gelen vatandaş kaçan otomobili durdurmak isterken büyük tehlike atlattı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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