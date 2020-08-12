Park halindeki araçlara çarpıp devrilen otomobil sürücüsü kaçtı
İslahiye ilçesinde park halindeki 2 hafif ticari araca çarparak devrilen otomobil sürücüsü kazadan sonra kaçtı.
12.08.2020 11:31 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:23
İslahiye ilçesinde park halindeki 2 hafif ticari araca çarparak devrilen otomobil sürücüsü kazadan sonra kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Fatih Caddesinde sürücüsü belirlenemeyen 31 AF 910 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan iki hafif ticari araca çarptıktan sonra devrildi.
Sürücü, kazadan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken kazada yaralanan olmadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA