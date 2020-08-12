Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar

Palandöken İlçesi'ndeki Hüseyin Ulaş Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında hırsızlık ve mala zarar verme olaylarında artış yaşanıyor.

Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar
12.08.2020 09:34 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:38

Palandöken İlçesi'ndeki Hüseyin Ulaş Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında hırsızlık ve mala zarar verme olaylarında artış yaşanıyor. Yüzlerce ailenin yaşadığı bölgede tek bir kamera olmaması nedeniyle polis çaresiz kalırken, site yönetiminin ilgisizliği tepki topluyor.

Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 1'inci etapta 793, 2'nci etapta 857 dairenin bulunduğu TOKİ konutlarında son günlerde yaşanan hırsızlık ve mala zarar verme olayları, semt sakinlerine uyku uyutmuyor. 6 binin üzerinde vatandaşın yaşadığı bölgede hırsızlık başta olmak üzere mala zarar verme gibi yaşanan bir çok olayda tek bir güvenlik kamerası olmaması nedeniyle suçlu ya da suçlular bulunamıyor.

3 Araca Çarptı, Kaçtı

Sitelerde son olay dün akşam meydana geldi. Gece saat 01.30 sıralarında sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç, C1-3 ve C1-4 bloklarının önünde duran 3 otomobile çarparak kaçtı. Site yönetim ofisinin önünde yaşanan olayda binlerce liralık hasarın meydana geldiği otomobillerin sahipleri, polis merkezine giderek şikayetçi olurken, bölgede tek bir kamera bulunmaması nedeniyle polis zor anlar yaşadı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Magazin
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler 3. Sayfa
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak Güncel
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Dünya
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için...
Son dakika haberi | Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Son dakika haberi | Van Gölü'nde gördükleri cisim hem korkuttu hem heyecanlandırdı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı
Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Hande Erçel, eski sevgilisi Murat Dalkılıç'a övgü yağdırdı, Kerem Bürsin sorusunu duyunca da kaçtı
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
'Bir teneke altın var' rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Fahrettin Koca Aylin Nazlıaka Mevlüt Çavuşoğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Cem Yılmaz Yeşim Salkım Merve Boluğur Ufuk Bayraktar
Spor Arda Turan Caner Erkin Gökhan Gönül Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Euro Rusya Milli Ağustos
Şu an buradasınız: Park halindeki araçlara çarparak kayıplara karıştılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 10:08:40. #1.15#
title