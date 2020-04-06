Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
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Mecidiyeköy, İstanbul, İtfaiye

Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi Mecidiyeköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi.

06.04.2020 15:27 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:28

Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

İstanbul Mecidiyeköy'de sokak arasındaki ağaç şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki aracın üzerine devrildi. Devrilen ağacı gören bina sakinleri durumu zabıta ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri aracın üzerine düşen ağacı motorlu testere ile parçalara böldü. Olayda yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi

Kaynak: İHA

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Park halindeki aracın üzerine ağaç devrildi
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