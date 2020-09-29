Park halindeki aracın lastiklerini kestiler

- Park halindeki aracın lastiklerini kestiler Sivas'ta bir evinin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesildi Sivas'ta bir evin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.