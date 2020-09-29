Park halindeki aracın lastiklerini kestiler
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Park halindeki aracın lastiklerini kestiler

29.09.2020 11:28 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:42

- Park halindeki aracın lastiklerini kestiler Sivas'ta bir evinin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesildi Sivas'ta bir evin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

- Park halindeki aracın lastiklerini kestiler

Sivas'ta bir evinin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından kesildi

SİVAS - Sivas'ta bir evin önünde park halinde bulunan aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesildi.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Kızılırmak mahallesi, Aziz Baba sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde park halinde bulunan Tekin Karabulut'a ait 58 TY 442 plakalı otomobilin 4 lastiği kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tarafından kesildi. Otomobilinin lastiklerini kesildiğini komşularından öğrenen Karabulut, durumu polis ekiplerine bildirdi. Araç üzerinde çalışma yapan polis ekipleri, aracın lastiklerini kesen şahsın veya şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Aracını lastikleri kesik vaziyette gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirten Tekin Karabulut, "Komşularım arayıp aracın lastiklerinin kesildiğini söylediler. İndiğimde lastikler yere yapışmıştı. Karakola haber ettim. Aracı bu şekilde gördüğümde şaşırdım" dedi.

Park halindeki aracın lastiklerini kestiler
Park halindeki aracın lastiklerini kestiler
Park halindeki aracın lastiklerini kestiler
Park halindeki aracın lastiklerini kestiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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