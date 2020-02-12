Park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdı
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Park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdı

Samsun'da park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

12.02.2020 12:27 | Son Güncelleme: 12.02.2020 12:27
Park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdı

'da park halindeki aracın lastiklerini kesip camını kırdığı iddia edilen bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.


Olay, Samsun'un ilçesi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K.'nin, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen K.T.'nin park halindeki aracının 4 lastiğini kesip camını kırdığı iddia edildi. Şikayet üzerine İlyasköy Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan H.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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