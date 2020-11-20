Park halindeki aracın lastikleri kesildi
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Park halindeki aracın lastikleri kesildi

20.11.2020 23:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 23:54
Park halindeki aracın lastikleri kesildi

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi.

ADIYAMAN'da, park halindeki otomobilin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından kesildi. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi. Park halindeki Vedat Bağır'a ait 06 BN 7290 plakalı otomobilin 4 lastiği, kimliği belirlenemeyen şüpheli tarafından kesildi. Otomobilin lastiklerinin kesildiğini görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, eşkalini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Park halindeki aracın lastikleri kesildi
Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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