Park halindeki aracın camını kırarak içindeki 2.5 milyon lirayı çaldılar
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Park halindeki aracın camını kırarak içindeki 2.5 milyon lirayı çaldılar

21.03.2021 10:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:20
Park halindeki aracın camını kırarak içindeki 2.5 milyon lirayı çaldılar

Ankara'da bir suç çetesi, park halindeki otomobilin ön camını kırarak içerisinde bulunan 2 milyon 542 bin 100 lira değerindeki dövizi çaldı.

Ankara'da bir suç çetesi, park halindeki otomobilin ön camını kırarak içerisinde bulunan 2 milyon 542 bin 100 lira değerindeki dövizi çaldı. Zanlılardan biri yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Bir bankadan çektiği parayla başka bir bankaya gitmek üzere yola çıkan şahıs, aracını bankanın bulunduğu caddeye park etti. Araçtan inen adam her şeyden habersiz bankanın açık olup olmadığını kontrol etmeye gitti. Adamı takip eden hırsızlar, kaşla göz arasında arabanın ön camını kırarak içeride bulunan 2 milyon 542 bin 100 lira değerindeki 330 bin dolar ile 11 bin euroyu alarak kaçtı. Soygun anı güvenlik kameralarına yansırken, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği polis ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde parayı çalanların E.M., OM., O.K. ve B.K. olduğunu tespit etti. Şahısların Mayalı ve Karakuş isimli hırsızlık çetesinin elebaşları oldukları belirlendi. Hırsızların ayrıca İzmir'de karıştıkları hırsızlık olayından elde ettikleri gelirle galerici kılığında lüks araçlar alıp tekrar İzmir'e kaçtıkları, söz konusu araçların polis ekipleri tarafından ele geçirildiği ve mahkeme kararı ile müştekiye teslim edileceği öğrenildi.

Şüphelilerden O.M., İstanbul Pendik'te akrabasına ait bir evde yakalanarak Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Zanlının ikametinde yapılan aramada bir miktar dolar bulundu. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli B.K. ise, Ankara Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı ile serbest kaldı. Şüphelilerin kaçmalarına yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilen toplam 23 şahsa da adli işlem yapıldı. Çalınan paraların ve firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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