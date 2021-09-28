Park halindeki aracı soyan hırsız suçüstü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Park halindeki aracı soyan hırsız suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki aracı soyan hırsız suçüstü yakalandı

Bolu'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da park halindeki araçtan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesinde park halindeki bir araçtan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık olayının gerçekleştiği bölgede operasyon düzenleyen ekipler, O.G. isimli şahsı yedek lastik, alet çantası ve çeşitli iş aletlerini çalarken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan O.G., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp 'Karımı öldürdüm polisi arayın' diye bağırdı

Kıskançlık krizi geçiren itfaiye eri, eşini boğarak öldürdü! Evinin önüne çıkıp "Karımı öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı

 Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

 Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi

Sinir krizi geçiren 18 yaşındaki genç, eşyaları paramparça edip evi ateşe verdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Hulusi Akar Abdülhamit Gül Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şafak Sezer Şevval Şahin Yiğit Marcus Aral
Spor Mesut Özil Umut Meraş Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Park halindeki aracı soyan hırsız suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:21:01. #1.11#