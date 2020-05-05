Park halindeki aracı çalmaya çalışırken yakalandılar
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Park halindeki aracı çalmaya çalışırken yakalandılar

Park halindeki aracı çalmaya çalışırken yakalandılar
05.05.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.05.2020 09:54

ADANA'da park halindeki hafif ticari aracı düz kontak yaparak çalmaya çalışan 2 şüpheli, devriye görevi yapan polisler tarafında suçüstü yakalandı.

ADANA'da park halindeki hafif ticari aracı düz kontak yaparak çalmaya çalışan 2 şüpheli, devriye görevi yapan polisler tarafında suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan hafif ticari araç, geçen perşembe sabahı camını kırarak içine giren 2 kişi tarafından düz kontak yapılarak çalınmak istendi. Aracı çalıştıran ikili, manevra yapmak isterken park halindeki diğer araçlara çarptı.

Devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya çalışan şüphelilerden Erdal M. (38) olay yerinde yakalandı. Ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan Mustafa K. de (34) kısa süreli kovalamacayla yakalanıp, gözaltına alındı.

Polisteki sorgularında çaldıkları araçları parçalayarak sattıklarını söyleyen ve çok sayıda kaydı bulunan şüpheliler sevk edildikleri adliyede, mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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