Park halindeki araca çarptı, otomobiliyle denize uçmaktan son anda kurtuldu: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'da park halindeki otomobile çarpan otomobil denize uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark Sahil Yolunda sabaha karşı saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Malkoç idaresindeki 55 AF 523 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarında park halindeki 55 BU 813 plakalı otomobile çarpıp denize uçmaktan kurtuldu. Kazada, her iki araçta hurdaya dönerken Ali Malkoç'un yanında bulunan kardeşleri Engin Malkoç ve Taner Malkoç yaralandılar. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.