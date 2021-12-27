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Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı

Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü.

BURSA (İHA) - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, park halindeki kamyonete çarpan otomobil hurdaya döndü.

Kaza, sabah saatlerinde Züferbey Mahallesi Hacı Poturcu Camii önünde meydana geldi. Stadyum istikametine seyir halinde olan 16 AEU 123 plakalı otomobil, cami yakınlarında park etmiş kamyonete önden çarptı. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazayı sürücü hafif yaralarla atlattı. Olay yerine intikal eden 112 ekipleri, yaralı otomobil sürücüsünü Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası yol belediye ekipleri tarafından temizlenerek tekrar trafiğe açıldı. - BURSA

Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı

Park halindeki araca çarptı; 1 yaralı

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