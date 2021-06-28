Park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
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Park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı

Park halindeki araca çarpıp takla attı: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yedieylül Mahallesi 1021 Sokak'ta saat 16.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BTN 787 plakalı araç sürücüsü A.T.E. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek park halinde bulunan K.A. adına kayıtlı 09 HV 575 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç içerisinde bulunan O.A. yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gerekli incelemelerin ardından kazaya karışan 2 araç çekici marifetiyle kaldırıldı. Yaralı O.A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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