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Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil park halindeki kamyonete çarptı.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobil park halindeki kamyonete çarptı. Kaza sonrası otomobilde olduğu öğrenilen 3 kişi olay yerinden kaçtı.

Kaza, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen ve seyir halinde ilerlemekte olan 52 FS 202 plakalı otomobil, park halinde bulunan Nihat Balcı'ya ait 52 ABD 012 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde olduğu öğrenilen üç kişi kazaya karışan araçtaki plakaları sökerek yol kenarına park etmeleri sonrası olay yerinden kaçtı.

Polis ekiplerinin kamera kayıtlarını yaptığı ilk incelemelerde araç içerisinde üç kişinin olduğu ve aracı kaza sonrası yol kenarına park ettiği görülürken, yaralanın olmadığı kazada her iki araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ORDU

Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

Park halindeki araca çarpıp kaçtılar

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