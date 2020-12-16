Park halindeki araca çarpıp kaçtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Park halindeki araca çarpıp kaçtı

16.12.2020 13:04 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:09
Park halindeki araca çarpıp kaçtı

Eskişehir'de park halindeyken bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil ağır hasar aldı.

Eskişehir'de park halindeyken bir aracın çarpıp kaçtığı otomobil ağır hasar aldı.

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Dumanlı Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası ve sürücüsü bilinmeyen bir araç, park halindeki 06 CFS 756 plakalı otomobile çarptı. Kazaya sebep olan sürücü aracıyla kaçarken, çarpmanın ardından park halindeki otomobil ağır hasar aldı.

Bu arada kaçan sürücünün aynı sokakta park halinde bulunan bir otomobile daha çarptığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Park halindeki araca çarpıp kaçtı
Park halindeki araca çarpıp kaçtı
Park halindeki araca çarpıp kaçtı
Park halindeki araca çarpıp kaçtı
Park halindeki araca çarpıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Işıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı
Işıklarda duran genç kızın aracına çarpıp kaçtı
Son dakika haberleri: Park halindeki araçta ölü bulundu
Son dakika haberleri: Park halindeki araçta ölü bulundu
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlar hasar verdi: 1 yaralı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki araçlar hasar verdi: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Erkan Akçay Bülent Turan Süleyman Soylu Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Gülben Ergen Birkan Sokullu Ayşegül Yıldız
Spor Neymar Erol Bulut Ersun Yanal Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park halindeki araca çarpıp kaçtı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:11:59. #1.14#
title