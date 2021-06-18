Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
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Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da park halindeki bir araca çarpıp takla atan otomobil, kaldırımda ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da park halindeki bir araca çarpıp takla atan otomobil, kaldırımda ters döndü, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Zübeyde Hanım Caddesi valilik binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.D. yönetimindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, önce park halindeki 55 DR 143 plakalı araca çarptı ardından takla attı. Kaldırımda ters dönen otomobil, polis kontrol kulübesine vurarak durdu. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı
Park halindeki araca çarpan otomobil ters döndü: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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