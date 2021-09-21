Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti - Haberler
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Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil devrildi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde park halindeki araca çarpan otomobil devrildi. Devrilen otomobil vatandaşların yardımı ile düzeltilip çekilirken, diğer aracın çarpma esnasında ileri savrulması güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D400 karayolunda Erdemli ilçe merkezinin girişinde Alparslan Türkeş Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 TR 418 plakalı otomobil, park halindeki 33 D 0293 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil devrildi, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ise kaza ile ilgili inceleme yapıp trafiğin akışını sağladı. Devrilen araç ise vatandaşların yardımı ile düzeltilip çekiciyle çekildi.

Kaza anında bir iş yerinin güvenlik kamerasına ise çarpma sonrası park halindeki aracın ileri savrulması yansıdı.

Sağlık kontrolü yapılan araç sürücüsü, alkol testi yapılması için polis tarafından hastaneye götürüldü.

(Halil İbrahim Varlı/İHA)

Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti

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Haber: Park halindeki araca çarpan otomobil devrildi, vatandaşlar düzeltti - Haberler
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