Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandıDÜZCE'de, park halindeki araca çarpan kamyonet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak TEM Otoyoluna girmeye çalışırken yakalandı.

Park halindeki araca çarpan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

DÜZCE'de, park halindeki araca çarpan kamyonet sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak TEM Otoyoluna girmeye çalışırken yakalandı. 2.10 promil alkollü olduğu belirlenen Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 TL ceza kesildi.

Olay gece saatlerinde Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Mecit idaresindeki 34 BOR 987 plakalı kamyonet ile park yerinden çıkmaya çalışırken bir araca çarptı. Ara sürücüsünün şikayeti üzerine incelemede bulunan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından aracın plakasını tespit etti. Polis ekipleri, Ağa Mahallesi istikametine gitmekte olan araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Durmayan araç sürücüsü kaçmaya başladı. Kaçtığı güzergaha kurulan polis barikatını gören sürücü aracı polislerin üzerine sürerek barikatı aştı. TEM Otoyoluna girmeye çalışan araç durduruldu. Yakalanan sürücünün 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildi. Eren Mecit'in ehliyetine el konulurken, 5 bin 635 lira para cezası uygulandı. Sürücü, trafik ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA