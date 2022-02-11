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Park halindeki araç yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Park halindeki araç yandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeyken yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeyken yanan aracı itfaiye ekipleri söndürdü.

Alınan bilgilere göre olan, ilçenin Sıhke TOKİ 2. Sokağı üzerinde meydana geldi. H.E.'ye ait 65 NA 053 plakalı Volkswagen araç, park halindeyken bilinmeyen bir sebepten dolayı yandı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Park halindeki araç yandı

Park halindeki araç yandı

Park halindeki araç yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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