Park halindeki araç yandı
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil yandı.
24.06.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:47
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil yandı.
Biga Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir kafenin önünde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA