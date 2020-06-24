Park halindeki araç yandı Çanakkale'nin Biga ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil yandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, park halinde bulunan bir otomobil yandı.

Biga Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bir kafenin önünde park halinde bulunan bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen Biga Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA