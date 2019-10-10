Park halindeki araç yandı

Park halindeki araç yandı

Balıkesir Üniversite hastanesine tedavi için gelen şahsın aracı park yerinde yandı.

10.10.2019 15:08
Park halindeki araç yandı

Balıkesir Üniversite hastanesine tedavi için gelen şahsın aracı park yerinde yandı.


Edinilen bilgiye göre, Bigadiç'ten tedavi için Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne gelen Ziyaettin Baydeniz'e ait 10 DDD 41 plakalı araç hastane otoparkında benzin pompasından meydana gelen arızadan dolayı yandı. Araç yangınına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.


Jandarma olay ile ilgili Cumhuriyet savcılığına bilgi vererek, olayla ilgili tahkikata başladığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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