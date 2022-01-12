Park halindeki araç soyuldu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından soyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Gaziosman Paşa Caddesi üzerinde Ali Rıza Şahiner'e ait park halindeki 31 EC 279 plakalı otomobilin kapıları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından zorlanarak açıldı. Araç kapısının açılması sonrasında şahıs yada şahıslar otomobil içerisinden yedek lastik, müzik-ses sistemi ve araca ait bazı önemli parçaları çaldı. Yaklaşık 4 bin TL değerinde hırsızlık yapan şahıs yada şahıslar kayıplara karışırken durumu fark eden araç sahibi polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri çalınan malzemelerin bulunması ve şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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