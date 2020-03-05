Park halindeki araç küle döndü
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Park halindeki araç küle döndü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde park halindeki bir araç alev aldı.

05.03.2020 18:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:30
Park halindeki araç küle döndü

'nın ilçesinde park halindeki bir araç alev aldı. Yangında araç hurdaya dönerken olaya AKS ekipleri müdahale etti.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Ergenekon Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak üzerinde park halinde bulunan 45 ZB 0081 araçtan bir anda dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine AKS ekipleri bölgeye gelerek yangını söndürdü. Alevlerin kapladığı araç kullanılamaz hale gelirken AKS bölgede çalışma yaptı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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