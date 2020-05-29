Park halindeki araç hareket edince, durdurmak isteyen 4 kişi yaralandı Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halinde olan araç hareket edince, durdurmak isteyen 4 kişi yaralandı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halinde olan araç hareket edince, durdurmak isteyen 4 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Kisecik Mahallesi Saklı Cennet piknik alanında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, sürücü Mesut İ. idaresindeki 33 BUJ 94 plakalı otomobil piknik alanında park edildi. Araçtan inen ve el frenini çekmeyi unuttuğu iddia edilen şoför Mesut İ. ve diğer arkadaşları, aracın hareket ettiğini gördüler. Yokuş aşağı giden aracı durdurmak isteyen arkadaşlardan biri araç altında kalırken, sürücü Mesut İ. ile diğer 2 arkadaşı da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri araç altında kalan yaralıyı çıkartırken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA