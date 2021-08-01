Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de park halindeki araç önce duman tüttü, dakikalar sonra alevlere teslim oldu.

Denizli'de park halindeki araç önce duman tüttü, dakikalar sonra alevlere teslim oldu. O anları meraklı kalabalık ise adeta film izler gibi izledi.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesinde meydana geldi. Bir parka ait otoparkta meydana gelen olayda park halindeki hafif ticari araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu. İlk olarak küçük çapta duman tüten hafif ticari araçta saniyeler ilerledikçe duman oranı arttı. Birkaç dakika içinde ise araç alevlere teslim oldu. O anları ise vatandaşlar cep telefonları ile kaydetti. Meraklı kalabalık bir yandan bu anlar cep telefonları ile kaydederken diğer yandan ise film izler gibi izlemesi dikkatlerden kaçmadı.d

Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu
Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu
Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu
Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ersin Tatar Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Düm Tek Tek Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Ali Koç Eda Erdem Ecem Güzel Fatih Terim Metin Oktay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Park halindeki araç dakikalar içerisinde alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 09:40:39. #1.15#

title