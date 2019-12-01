Park halindeki araç cayır cayır yandı

01.12.2019 05:08 | Son Güncelleme: 01.12.2019 05:13

Kayseri'de park halindeki araç cayır cayır yanarken, araçta 4 defa meydana gelen patlama bina sakinlerini sokağa döktü.



Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Dülgeroğlu sokağında park halindeki bir araçta gece saat 03.00 civarında yangın çıktı. Yapılan ihbarla olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.



Alevler içinde kalan araçta art arda 4 defa patlama meydana gelirken, aracın bulunduğu yerdeki apartman sakinleri sokağa döküldü. Araçtaki yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesi sonrasında söndürüldü.



Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen araçta polis ekipleri ve meydana gelen 4 patlama nedeniyle bomba uzmanları da inceleme yaptı.



Olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş ise, yaşananları bir muhabir edasıyla anlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA