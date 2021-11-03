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Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde park halindeki otomobil alev alev yandı.

Olay saat 04.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mesudiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Emre Tunçtan, aracını park edip evine gitti. 2 saat sonra aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. O sırada yoldan geçen bir vatandaş yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada alev alan otomobil yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

Park hâlindeki araç alevlere teslim oldu

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