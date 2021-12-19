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Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı
AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde park halindeyken yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yunus Üzümcü'ye ait 42 ZH 187 plakalı otomobil, Hacıseyitali Mahallesi Yaşar Kocabaş Caddesi'nde evinin önünde park halindeyken bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı.

Çevreden yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ve polise haber verdi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu araçtaki yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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