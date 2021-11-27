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Park halindeki araç alev aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Nevşehir'de park halindeki araç yandı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de park halindeki araç yandı. Edinilen bilgiye göre Nevşehir Metal İş Sanayi sitesinde plakası belirlenemeyen park halinde bulunan bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev topuna döndü. Gece saatlerinde Dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede intikal eden Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alev alan araca müdahale ederken, polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araçta maddi hasar meydana gelirken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı - NEVŞEHİR

Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı

Park halindeki araç alev aldı

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