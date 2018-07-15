Park Halindeki Araç Alev Aldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde park halindeki bir araç alev alarak yandı.

Olay, Nurdağı Merkez Yavuz Selim Mahallesi Türk Telekom binası yanında meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini ise olay yeri inceleme ekipleri araştırıyor. - GAZİANTEP