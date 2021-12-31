Park halindeki 3 otomobil alev alev yandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçede park halindeki 3 otomobil alev alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araçlar kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaali Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle bir evin bahçesindeki 3 otomobil yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından yangın bölgesine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, olay yerine gelerek alevler içindeki araçlara müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken araçlar kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - HATAY

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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