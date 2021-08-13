Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca çarptı.

BOLU'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil park halindeki 3 araca çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü ise itfaiye ekiplerince kurtarılırken, tedaviye alındı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında D-100 Karayolu Kuruçay mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Hakkı Kocatürk idaresindeki 78 BR 132 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 2 otomobil ile 1 hafif ticari araca çarptı. Kaldırıma çıkan otomobilin sürücüsü hasar gören araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi kapıyı keserek araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Yaralanan Hakkı Kocatürk kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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