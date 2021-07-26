Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
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Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı

Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Haberler | Güncel

İZMİT'te, park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı.

İZMİT'te, park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı. Şoförlerden Ercan Kenar, aracı çalışmayınca akünün çalındığını anladığını söyledi.

Seka Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki açık otoparka Ercan Kenar 41 FS 423, Hamza Özkaraslan da 41 K 0470 plakalı TIR'ı park etti. Bir süre sonra TIR'ı çalıştırmaya çalışan Ercan Kenar, elektrik akımının olmadığını fark edince akünün çalındığını anladı. Bir süre sonra Hamza Özkaraslan da park halindeki TIR'ın yanına geldiğinde, akünün çalındığını fark edip polisi aradı.

Akü için özel bir bölüm yaptırmasına rağmen çalındığını belirten Ercan Kenar, "TIR'ın kontağını çevirdiğimde elektrik akımının gelmediğini fark ettim. Aküde sorun olabileceğini düşünerek aküye baktım. Yerinde olmadığını gördüm. Akü için özel bölüm yaptırmama rağmen çalındı. Arkama park eden TIR'ın da aküsünü çalmışlar. Zaten pandemi sürecinde iş yapamadık. 2 bin 500 TL bir akü. Bizi sıkıntıya soktular" dedi.

Polis aküleri çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı
Park halindeki 2 TIR'ın aküleri çalındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz

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