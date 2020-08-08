Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldı
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Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldı

Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldıMERSİN'in Silifke ve Mut ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda, yol genişletme çalışmalarının sürdüğü bölgede heyelan meydana geldi.

08.08.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:48

Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldı

MERSİN'in Silifke ve Mut ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda, yol genişletme çalışmalarının sürdüğü bölgede heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, park halindeki 2 iş makinesi toprak altında kaldı.

Mersin'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Silifke- Mut karayolunun yol genişletme çalışması yapılan 7'nci kilometresinde gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Bu sırada park halinde bulunan 2 iş makinesi yola akan tonlarca toprak ve kaya parçalarının altında kaldı. Yol ulaşıma kapandı.

Trafik ekipleri bölgede önlem alırken, karayolları ekipleri ise yolun açılması için çalışma başlattı. Yolun tamamen ulaşıma açılması için yaklaşık 4 günlük bir süreye ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Park halindeki 2 iş makinesi heyelanda toprak altında kaldı

Kaynak: DHA

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