Park halindeki 2 araç yandı
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Park halindeki 2 araç yandı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan - Haberler | 3. Sayfa

Park halindeki 2 araç yandı Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde olan iki araç yandı.

Park halindeki 2 araç yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde park halinde olan iki araç yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçlardan biri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesinde yaşandı. D.A. isimli şahsa ait park halindeki 2 araçtan biri bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki araca da sıçradı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek diğer araca çok fazla zarar vermesini engelledi. Yangında araçlardan biri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer araçta ise ufak çaplı hasar oluştuğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ediyor.

Park halindeki 2 araç yandı
Park halindeki 2 araç yandı
Park halindeki 2 araç yandı
Park halindeki 2 araç yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Atan

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