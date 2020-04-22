Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler - Haber
Emniyet Müdürlüğü, Yunusemre, Manisa, 3. Sayfa

Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı.

22.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.04.2020 12:55
Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, park halindeki 12 aracın lastikleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesilerek patlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Topçu Asım Mahallesi 3521 ve 3804 Sokak'ta gece saatlerinde park halindeki araçlarının lastiklerinin kesildiğini gören kişiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede, 12 aracın lastiklerinin kesici ve delici aletlerle patlatıldığını tespit etti. Görgü tanıklarıyla birlikte bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kayıplara karışan zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Sabah saatlerinde aracının lastiğini değiştiren Batuhan Kuyucugil, "Gece 1 civarlarında gelmişler, 12 aracın lastiğini patlatıp kaçmışlar. Alkollü olduklarını söylüyorlar. Komşumuz görmüş. Büyük ihtimal alkollüydü. Kapüşonlu biriymiş" dedi.

Görgü tanıklarından İlhan K. ise "Akşam yeni yatmıştık. Demir sesi gibi sesler duyup balkona çıktım. Evimin karşısındaki sokağın içerisinde birinin eğilip kalkar gibi gördüm. Onun karşısındaki apartmandan birisi bağırdı. O sırada adam arkası bana dönük şekilde ayağa kalktı. Bağırınca kaçmaya başladı. Hemen yan sokağa girip kayboldu. Siyah kazak gibi bir şey vardı. Tahminim ağız maskesi vardı. Çünkü yandan bakınca parlıyordu. Tam olarak bu kadar görebildim. Daha yanından görseydim belki de teşhis edebilirdim" diye konuştu.

Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haber
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haber
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haber
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor Haber
Kim Jong hayatını kaybederse yerine kim geçecek? Otoriteler tek bir ismi işaret ediyor
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı Haber
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'nın paylaşımı yürekleri dağladı
Restoranda çalışan klima, 9 kişiye koronavirüs bulaşmasına sebep oldu Haber
Restoranda çalışan klima, 9 kişiye koronavirüs bulaşmasına sebep oldu
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
İmamoğlu'ndan 'Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi' diyen Erdoğan'a yanıt geldi
İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
2 liralık sütlaç yüzünden tazminatsız kovulan garsonu sevindiren haber, Yargıtay'dan geldi
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
Demet Akalın'dan 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Demet Akalın'dan "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na argo tepki
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Haydar Baş Engin Özkoç Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Yıldız Tilbe Cengiz Kurtoğlu
Spor Falcao Fatih Terim Ergin Ataman Shane Larkin Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Nisan Futbolcu 23 Nisan İngiltere
Şu an buradasınız: Park halindeki 12 aracın lastiğini kestiler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 13:46:22. #1.15#
title