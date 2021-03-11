Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu

11.03.2021 21:10 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:26
Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki tüp satışı yapan aracının alev alması mahallede paniğe neden oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki tüp satışı yapan aracının alev alması mahallede paniğe neden oldu. Aracın içinde tüp olduğunu düşünen vatandalar hem korku yaşadı hem de etrafındaki araçlarını kurtarmak için adeta yarıştı.

Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Kozan ilçesi Tavşantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan ve üzerinde tüp ve su satışı yapıldığı yazan aracın motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Araçta tüp olduğunu düşünen vatandaşlar bir anda panik yaşarken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Bu arada yanan aracın etrafında araçları bulunan bazı vatandaşlar da canlarını unutarak araçlarının derdine düşerek kurtarmak için adeta yarıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca müdahalede bulunurken içinde tüp bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangınla ilgili itfaiye ekipleri çıkış nedeni ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu
Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Prens Harry Pelin Öztekin Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Ünal Karaman Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Park halinde yanan tüp aracı paniğe neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 21:34:31. #1.14#
title