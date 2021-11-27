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Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

KOCAELİ (İHA) - Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Doğa Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde olan 34 AT 390 plakalı Toyota marka otomobilin kaput kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle birlikte alevler otomobili etkisi altına aldı. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri daha sonra otomobil üzerinde bir süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sırasında yaralanan olmazken, otomobil neredeyse tamamen kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Son Dakika Haberleri

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