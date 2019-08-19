Park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

19.08.2019 16:16

Elazığ'da park halinde alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Sarayatik Mahallesi Sebil Sokak'ta park halindeki 23 ET 255 plakalı otomobilin elektrik aksamından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Otomobilin yandığını fark eden araç sahipleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA