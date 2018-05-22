Park Halinde Yanan Otomobil Küle Döndü

Sivas'ın Gürün ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Gürün ilçesi D-100 kara yolu İncesu mevkinde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Gürün Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin kiralık olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS