Park halinde yanan midibüs 10 dakika içinde küle döndü

Bolu'da, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan servis midibüsü 10 dakika içinde küle döndü.

Bolu'da, park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanan servis midibüsü 10 dakika içinde küle döndü.

Olay, saat 06.40 sıralarında Alpağutbey mahallesi 4017 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahadır Demirok'a ait park halindeki 14 S 0016 plakalı servis midibüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın başladığı sırada temizlik yaptığı bölgeye giden Mustafa Mutalay isimli işçi siyah dumanların yükseldiğini farketti. Dumanların çıktığı yere giden Mutalay midibüsün bir anda alev alev yanmasıyla durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kısa sürede alevlere teslim olan midibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

"Kapıları açıktı"

Yangını ihbar eden temizlik çalışanı Mustafa Mutalay, "Bölgeme geçiyordum. Siyah duman çıkınca koşarak geldim. Yaklaşınca otobüs olduğunu gördüm. Hemen itfaiyeye haber verdim. Bölgemi belirttim ve itfaiye kısa sürede geldi. Ben içinde insan olabileceğini düşünerek bağırdım. Kapıları açıktı. Apartmandan birisi çıktı ve içinde insan olmadığını söyledi. Önce siyah duman çıktı. Sonra alevlendi. Çok kısa sürede yandı. En fazla 10 dakika içinde yandı" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı