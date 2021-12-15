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Park halinde motorundan duman çıkan araç korkuttu

Park halinde motorundan duman çıkan araç korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da park halinde otomobilin motor kısmından çıkan duman korkuttu.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da park halinde otomobilin motor kısmından çıkan duman korkuttu.

Olay, Erzincan'ın en işlek caddelerinden biri olan Ordu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde park halinde bulunan otomobilin motor bölümünden duman çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 24 plakalı ve kiralık araç olan otomobilin sürücüsüne ulaşmaya çalıştı. Bir süre sürücüye ulaşamayan itfaiye ekipleri kendi imkanlarıyla motor kaputunu açarak müdahale etti. Otomobilin işlek caddede ve vatandaşların yoğunluk oluşturduğu bölgede bulunması tedirgin ederken polis ekipleri meraklı kalabalığı bölgeden uzaklaştırdı. Aracın elektrik aksamından kaynaklı duman çıktığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri olayı büyümeden kontrol altına aldı. - ERZİNCAN

Park halinde motorundan duman çıkan araç korkuttu

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